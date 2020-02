Saiba os detalhes de velório e sepúltamento

publicado em 20/02/2020

Carmosa Almeida LimaFaleceu nesta quinta-feira (20) Carmosa Almeida Lima, aos 82 anos. Natural de Boa Vista – Carira (SE), teve como último endereço a rua Antonio Galera Lopes, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. A do lar deixa o marido Aroaldo, os filhos Joveli, Juvenal, Judite, Lindalva, Lindinalva, Maria e Marinalva, além dos demais amigos e familiares. Seu sepultamento ocorre nesta sexta-feira (21), às 10h, no Cemitério Jardim das Flores.