publicado em 04/07/2019

João Carlos Moreira

Faleceu nesta quarta-feira (03), o senhor João Carlos Moreira aos 57 anos. Natural de Aparecida do Oeste teve como último endereço a rua XV de Novembro no bairro Parque Brasília em Votuporanga. Ele era autônomo de música interprete e deixou seus familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (04), às 16h no Cemitério Municipal de Votuporanga.