Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 26/07/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Neide Ferreira Cardoso de SouzaFaleceu nesta quinta-feira (25), Neide Ferreira Cardoso de Souza, aos 58 anos. Natural de General Salgado, teve como último endereço a rua João Velho, no centro de Parisi. Ela trabalhou como lavradora e deixou as filhas Luzia e Natacha, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (26), às 17h, no Cemitério de Parisi.Paulina Teixeira de SouzaFaleceu nesta quinta-feira (25), Paulina Teixeira de Souza, aos 71 anos. Natural de Auriflama, teve como último endereço a rua General Osório, no centro de São Luis de Japiuba. Ela era do lar e deixou os filhos Raineu, Luciana e Raineubia, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (25), às 16h, no Cemitério Municipal de São Juis de Japiuba.Josué Bueno LepposFaleceu nesta quinta-feira (25), Josué Bueno Leppos, aos 58 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a avenida José Munia, no bairro Nova Redentora, em Rio Preto. Ele era engenheiro e deixou a esposa Josuela, além dos familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (25), às 17h30, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Maria Alice Correia BarbosaFaleceu nesta quinta-feira (25), Maria Alice Correia Barbosa, aos 81 anos. Natural de Tabapuã, teve como último endereço a rua Tocantins, no bairro Santa Eliza, em Votuporanga. Ela era do lar e deixou o esposo Gentil, os filhos Aparecida, Vera, Gentil Filho, Marli, Eliseu e Almir, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (25), às 17h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.