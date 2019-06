Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 24/06/2019

Josino Pereira da Silva (Foto: Arquivo Pessoal)

Josino Pereira da Silva

Faleceu neste domingo (23), na Santa Casa de Votuporanga o senhor Josino Pereira da Silva aos 79 anos. Natural de São Joaquim do Monte (PE), teve como endereço a rua Onézio José Lopes no bairro Centro em Valentim Gentil. Ele era operador de máquinas e deixou sua esposa Eunice Galdino da Silva e deixou seus filhos João Cláudio da Silva e Ana Clara B. da Silva, além de seus familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (24), às 09h no Cemitério de Valentim Gentil.