Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 21/05/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Sinézia Marques de Carvalho

Faleceu na última segunda-feira (20) Sinézia Marques de Carvalho, aos 80 anos. Natural de Tanabi, teve como último endereço a rua Espanha, no bairro Parque das Nações, em Votuporanga. Ela era aposentado e deixou os filhos Ailton, Leonice, Lupércio, Nilton e Leandro, além dos netos e bisnetos. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (21), às 10h30, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Igalhana Cessolo Dias

Faleceu na última segunda-feira (20) Igalhana Cessolo Dias, aos 80 anos. Natural de Potirendaba, teve como último endereço a rua Joaquim Esteves Carranza, no centro de Parisi. A do lar deixa os filhos Jorge e José, além dos familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (21), às 17h, no Cemitério de Parisi.

José Augusto Manso

Faleceu na última segunda-feira (20) José Augusto Manso, aos 91 anos. Natural de Portugal, teve como último endereço a rua Javari, no bairro Patrimônio Novo, em Votuporanga. Ele trabalhou como vendedor e deixou os filhos Maria Izabel e Domingos Cristovão, além dos familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (21), às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.