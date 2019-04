Faleceu na tarde desta quinta-feira (11), no Hospital de Base de Rio Preto, João Athayde aos 81 anos

publicado em 12/04/2019

João Athayde (Foto:Arquivo Pessoal)

Faleceu na tarde desta quinta-feira (11), no Hospital de Base de Rio Preto, João Athayde aos 81 anos. Teve como último endereço a rua Riolândia no bairro Cecap II em Votuporanga. O aposentado era casado com Ivanilde Rosa da Rocha, deixou filhos Laércio, Antonio e Silvia, além das netas Pamela,Thayla,Marina e Anna Julia e também os bisnetos Ana Clara e Antonio. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (12) ás 15h no Cemitério Jardim das Flores.