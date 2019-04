M aria Senhorinha de Jesus Nascimento

Faleceu na última quarta-feira (17) no Hospital de Base de Rio Preto, a senhora Maria Senhorinha de Jesus Nascimento, aos 75 anos. Natural de Jeremoabo (BA), teve como último endereço a rua Vinte e Cinco de Janeiro no bairro Vila Anchieta em Votuporanga. A senhora Maria deixou os filhos Josefina, Valdecir e Marlene, além de seus familiares. Seu sepultamento ocorreu na última quarta-feira , às 17h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Ana Maria de Souza