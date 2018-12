Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 20/12/2018

(Foto: A Cidade)

Orlando Cirino Leite

Faleceu ontem Orlando Cirino Leite, aos 86 anos. Natural de Pirangi, teve como último endereço a rua Torquato Barbieri no bairro Estação em Votuporanga. O pedreiro deixa os filhos Geraldo Donizete, Aparecida de Fátima, Mariusa Helena e Sidimar Cirino. Seu sepultamento aconteceu hoje, às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Isabel Rodrigues dos Santos

Faleceu ontem Isabel Rodrigues dos Santos, aos 80 anos. Natural de Urandi – BA, teve como último endereço a rua Ernesto Dorigão no bairro Jardim Itália em Valentim Gentil. A do lar deixa os filhos Cleonice, Adalberto, Ilda, Maria Candida, Avaldete e Leni. Seu sepultamento aconteceu hoje, às 17h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.





João Carolino

Faleceu hoje João Carolino, aos 93 anos. Natural de Tanabi, teve como último endereço a rua Joaquim Esteves Carranza no centro de Parisi. O lavrador deixa os filhos Neuza, Diorandi, Zilda, Nilza, João, Adamirson, Elza (em memória) e Wilson (em memória). Seu sepultamento acontece amanhã, às 8h, no Cemitério de Pontes Gestal.





Maria Idalina Poggi Epaminondas

Faleceu hoje Maria Idalina Poggi Epaminondas, aos 69 anos. Natural de Ibiporanga, teve como último endereço a rua Paraná no bairro Patrimônio Velho em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Marivalda Cristina e Valdair Epaminondas Junior. Seu sepultamento aconteceu hoje, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.