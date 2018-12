Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 12/12/2018

(Foto: A Cidade)

Sebastião Lauer Dias

Faleceu ontem Sebastião Lauer Dias, aos 62 anos. Natural de Cosmorama, teve como último endereço a rua Japão, no bairro Parque das Nações em Votuporanga. O auxiliar de produção deixou os filhos Anderson Francisco e Andreza Francisco. Seu sepultamento aconteceu hoje, às 17h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.





Enerstina Barbosa Chaves

Faleceu hoje Enerstina Barbosa Chaves, aos 75 anos. Natural de General Salgado, teve como último endereço a rua José Felisberto Dias, no bairro Jardim Itália em Valentim Gentil. A do lar deixou os filhos João Batista, Nelson Carlos, Valéria Regina, Vagner José e Wanderlei José. Seu sepultamento aconteceu hoje, às 17h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.





Izabel do Carmo Martins Gibbini

Faleceu hoje Izabel do Carmo Martins Gibbini, aos 87 anos. Natural de Tabapuã, teve como último endereço a rua Roraima, no bairro Jarim Marim em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Vera (em memória), Rosangela, Maria, Luiza, Adriana, Telma, Neco e Antônio. Seu sepultamento acontece amanhã, às 10h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.