A dupla tornou-se conhecida por shows na Concha Acústica durante os festivais de música sertaneja nos anos 80

publicado em 13/06/2017

Perda: Jane Reis faleceu nesta terça-feira (13)

Da Redação

Faleceu na tarde desta terça-feira (13), em Votuporanga, a cantora sertaneja Jane Reis, que formava dupla com a sua irmã Josi. Elas se apresentavam como "Irmãs Reis". A dupla tornou-se conhecida por shows na Concha Acústica durante os festivais de música sertaneja nos anos 80. A dupla se apresentou também em programas de rádio e televisão, recebendo elogios pela suas apresentações.

Em abril de 2016, Jane recebeu na Câmara Municipal voto de congratulação do então vereador e hoje secretário de Direitos Humanos Emerson Pereira, que reconheceu na homenagem a contribuição cultural de Jane a Votuporanga.

História

Jane Reis e Josi Reis são naturais de Votuporanga e filhas de Izaldina Placides dos Reis e Manoel Francisco Vilela, ambos já falecidos. Jane e Josi formavam a dupla musical “Irmãs Reis”, que tinha como objetivo destacar a música sertaneja raiz. A parceria era desde 1987, quase 30 anos de carreira. Começaram participando de festivais em Votuporanga, sendo muitas vezes campeãs.

O número de shows era incontável, chegando a cantar em diversas cidades do Estado de São Paulo e até em Minas Gerais. Tinham três CD’s gravados, com algumas regravações e as inéditas “O homem do campo” e “Gelo da paixão”. O DVD “Raiz Sertaneja” foi um sucesso, atingindo um número expressivo de cópias vendidas.

Além disso, já tiveram um programa na grade da TV Unifev, obtendo grande audiência na emissora. Na atração, as músicas apresentadas eram sertaneja raiz, e contavam ainda com bailarinos.