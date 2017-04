Falecimentos

publicado em 07/04/2017

Luiz Carlos Ferreira Mendonça

Faleceu na última quarta-feira, dia 5, em Votuporanga, Luiz Carlos Ferreira Mendonça, 50 anos. Casado, deixa a esposa Elizabete Xavier Souza Mendonça e os filhos Renata; Ricardo e Renan. Natural de Simonsen – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Fernando Cestari, 372. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado ontem, dia 6, no Cemitério de Simonsen.





Deolinda Pimenta Borges

Faleceu na última terça-feira, dia 4, em Votuporanga, a senhora Deolinda Pimenta Borges, 91 anos. Deixa os filhos Maria; Leonilda; Luiz Antonio; José Alciono; João Aparecido; Miguel Arcanjo; Laudelina e Geraldo. Natural de São José do Rio Preto – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Ermelindo Brunini, 3188. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado na última terça-feira, dia 4, no Cemitério Municipal de Cardoso.





Claudemiro Rampim