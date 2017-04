Falecimentos

publicado em 04/04/2017

Francisco Margioti Neto

Faleceu no último domingo, dia 2, o carcereiro aposentado Francisco Margioti Neto, 70 anos. Casado, deixa a esposa Odete da Silva Margioti e os filhos Renato; André e Glaucia. Natural de Monte Aprazível – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Tocantins, Jardim Alvorada. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado ontem, dia 3, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Durvalina Rabela de Carvalho

Faleceu no último domingo, dia 2, em Votuporanga, a senhora Durvalina Rabela de Carvalho, 97 anos. Deixa os filhos Neusa; Nilsa; Nilva; Paulo e Gilberto. Natural de Itajubá – MG, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Theodor Willi, 4027. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado ontem, dia 3, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Maria de Lourdes de Oliveira Durans