Confira os horários de velórios e sepultamentos

publicado em 15/04/2017

João Carlos Lopes

Faleceu nesta sexta-feira, dia 14, em Votuporanga, João Carlos Lopes, 50 anos. Natural e morador de Votuporanga, tendo como último endereço a rua Paulo Moreti, 2240. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado nesta sexta-feira, dia 14, no Cemitério Jardim das Flores.





Ana Maria Bertanhi Caridade

Faleceu nesta quinta-feira, dia 13, em Rio Preto, Ana Maria Bertanhi Caridade, 46 anos. Natural de Mensopolis – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Dos Lírios, 3034. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado nesta sexta-feira, dia 14, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Sezira Vigeta Boschini