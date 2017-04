Saiba horário e local de velório e sepultamento

publicado em 17/04/2017

Jacyra Aparecida Godoy Rinaldo

Faleceu no último domingo, dia 16, em Votuporanga, Jacyra Aparecida Godoy Rinaldo, 84 anos. Deixa os filhos Maria; Jandira; Aparecida de Fatima; Maria de Lourdes; Carlos Donizete e Sandra Regina. Natural de Cedral, morava em Votuporanga, tendo como último endereço Rosana de Souza Castro, 148. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado ontem, dia 17, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Cleuber Morais Pereira

Faleceu no último domingo, dia 16, em Votuporanga, Cleuber Morais Pereira, 24 anos. Deixa os pais Claudinei e Cleide. Natural e morador de Votuporanga, tendo como último endereço a rua Vereador Haroldo Pimento Meniti, 2642. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado ontem, dia 17, no Cemitério Jardim das Flores.

Sebastião Francisco da Silva

Faleceu na última sexta-feira, dia 14, em Votuporanga, o senhor Sebastião Francisco da Silva, 67 anos. Deixa os filhos Everson; Tatiane; Everton e André Luis. Natural de Álvares Florence, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Porto Alegre, 4377. O corpo foi velado no Velório Jardim das Flores e sepultado na última sexta-feira, dia 14, no Cemitério Jardim das Flores.

Antonio Gaspar Orlandeli

Faleceu na última quinta-feira, dia 13, em Votuporanga, o senhor Antonio Gaspar Orlandeli, 61 anos. Deixa os filhos Viviane; Charbel e Eliene. Natural de Cosmorama, morava em Votuporanga. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado na última sexta-feira, dia 14, no Cemitério Jardim das Flores.