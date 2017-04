Falecimentos

publicado em 31/03/2017

Maria Aparecida de Araújo Viana

Faleceu ontem, dia 30, em Votuporanga, Maria Aparecida de Araújo Viana, 59 anos. Casada, deixa o esposo Donizete Aparecido Viana e os filhos Claudineia; Cristina; Clebson e Cristiane. Natural de Macaubal – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Ivo Aparecido de Oliveira Pereira, 1076. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado hoje, às 10h, no Cemitério Jardim das Flores.





Antonio Valicelli

Faleceu ontem, dia 30, em Votuporanga, o senhor Antonio Valicelli, 91 anos. Casado, deixa a esposa Maria de Lourdes Santana Valicelli e os filhos Valter; Osmar; José; Ismael e Ivanir. Natural de Cedral – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Luiz Jesus de Faria, 3493. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado ontem, dia 30, no Cemitério Jardim das Flores.





Julião Timoteo de Andrade