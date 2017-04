Falecimentos

publicado em 30/03/2017

Iraci José da Silva

Faleceu ontem, dia 29, em Votuporanga, Iraci José da Silva, 51 anos. Deixa os filhos Wesley Alves da Silva, Willian Alves da Silva e Daniela Cristina da Silva. Natural e residente de Votuporanga, teve como último endereço a rua Prof. Vilar Dantas de Vilar Horta, 1.508, Palmeira I. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado amanhã, às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Leonilda Mioto de Domenicis

Faleceu ontem, dia 29, em Votuporanga, a senhora Leonilda Mioto de Domenicis, 82 anos. Deixa os filhos José Antônio de Domenicis e Maria Regina de Domenicis. Natural de Santa Adélia – SP, teve como último endereço a rua Bahia, 2.449. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e foi sepultado ontem, dia 29, no Cemitério Municipal de Estrela D’Oeste.





Maria Soares Ferreira

Faleceu na última terça-feira, dia 28, em Votuporanga, a senhora Maria Soares Ferreira, 68 anos. Deixa o filho Daniel Alves de Mello. Natural de Monte Claro-MG, teve como último endereço a rua Candido Petenucci, 2.392, Palmeiras I. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e foi sepultado ontem, dia 29, no Cemitério Jardim das Flores.





Silvino Strada