Falecimentos

publicado em 04/02/2017

Sérgio Itsuo Kagueiama

Faleceu ontem, dia 3, em Votuporanga, Sérgio Itsuo Kagueiama, 51 anos. Natural de Paranapuã – SP, morava em Votuporanga. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado ontem, dia 3, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Deonildo de Abreu

Faleceu na última quinta-feira, dia 2, em Votuporanga, Deonildo de Abreu, 57 anos. Deixa o filho Anderson de Almeida Abreu. Natural de Urânia –SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Presidente Juscelino Kubistschek, 4182. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado ontem, dia 3, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Joventina Caetano do Nascimento