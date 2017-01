Falecimentos

publicado em 25/01/2017

Toshio Nakabashi

Faleceu ontem dia 24, em Votuporanga, o senhor Toshio Nakabashi, 94 anos. Casado, deixa a esposa Tamiko Sato Nakabashi e os filhos Fernando; Eunice; Julio; Helio e Ciro. Natural de Hokaido – Japão, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Mato Grosso, 3431. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado ontem, dia 24, no Cemitério Parque Jardim das Flores.





Neide Meneghim Gonçalves

Faleceu na última segunda-feira, dia 23, em Votuporanga, a senhora Neide Meneghim Gonçalves, 85 anos. Deixa os filhos Adalberto Luiz; José Carlos e Marcos. Natural de Taquaritinga, morava em Valentim Gentil, tendo como último endereço a rua José Safioti, 534. O corpo foi velado no Velório Municipal de Valentim Gentil e sepultado ontem, dia 24, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.





Virgínia Limoni Bisuti