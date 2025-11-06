Votuporanga e todas as demais cidades do Estado de São Paulo entram, a partir de hoje, em alerta máximo para tempestades

publicado em 07/11/2025

Franclin Duartefranclin@acidadevotuproanga.com.brVotuporanga e todas as demais cidades do Estado de São Paulo entram, a partir de hoje, em alerta máximo para tempestades, em razão da atuação de um ciclone extratropical na costa da Região Sudeste. O sistema deve intensificar áreas de instabilidade e provocar chuvas intensas, rajadas de vento e possibilidade de granizo em diferentes regiões do Estado.De acordo com o alerta emitido pela Defesa Civil de São Paulo, com a combinação de calor, avanço de frente fria e circulação do ciclone extratropical, há condições para tempestades severas, com destaque para granizo isolado, raios frequentes e rajadas de vento extremas, além de microexplosões pontuais. As rajadas previstas chamam atenção pela intensidade e podem causar danos, sobretudo em áreas urbanas.Para Votuporanga e toda a região de Rio Preto são esperados ventos de até 95 km/h. No litoral Norte, Baixada Santista e região Metropolitana de São Paulo as rajadas podem passar de 115 km/h.Rajadas acima de 70 km/h já são suficientes para provocar quedas de árvores, destelhamentos e interrupções de energia. Com velocidades acima de 100 km/h, o risco de danos pontuais aumenta de forma significativa, exigindo atenção redobrada dos municípios e da população.Segundo os meteorologistas da Defesa Civil, as chuvas tendem a ser fortes e rápidas. O cenário pode provocar alagamentos pontuais, enxurradas rápidas e ocorrências relacionadas à instabilidade de encostas, especialmente em áreas de risco previamente mapeadas.Evite áreas arborizadas e não estacione veículos sob árvores; recolha objetos soltos em varandas e quintais; durante tempestades com raios, evite áreas abertas, estruturas metálicas e contato com água; nunca atravesse áreas alagadas; se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e acione o Corpo de Bombeiros; em caso de emergência, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).