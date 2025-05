Edina Alves ministrará uma palestra durante o curso de arbitragem “Aprimoramento e Atualização das Regras do Futebol”

publicado em 30/05/2025

Edina Alves estará em Votuporanga para ministrar uma palestra (Foto: Rebeca Reis/Ag. Paulistão)

Daniel Marques

A renomada árbitra Fifa, Edina Alves estará em Votuporanga pela primeira vez para ministrar uma palestra durante o curso de arbitragem “Aprimoramento e Atualização das Regras do Futebol”. O evento é organizado pela liga Competência no Apito, em parceria com o Assary Clube de Campo, e será realizado no dia 8 de junho (domingo), das 8h às 17h, nas dependências do Assary.

A inscrição para participar do curso custa R$ 300, valor que inclui café da manhã e almoço – todos os participantes receberão certificado de conclusão. Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, o presidente da liga Competência no Apito, Valdir José Teixeira, conhecido como Dirão, explicou que o curso é completo e contará com aulas teóricas e práticas no gramado. As inscrições ainda podem ser feitas pelo telefone (WhatsApp): (17) 99751 – 5880.

Edina Alves Batista é uma das árbitras mais importantes do futebol brasileiro e internacional, com um currículo que inclui participações em competições de grande relevância. Na Copa do Mundo Feminina da Fifa (2019), atuou como árbitra principal em diversos jogos da competição realizada na França, incluindo confrontos das fases de grupos e de mata-mata.

No Mundial de Clubes da Fifa (2021), fez história ao se tornar a primeira mulher a apitar uma partida masculina em um torneio da Fifa, conduzindo o jogo entre Al-Duhail (Catar) e Ulsan Hyundai (Coreia do Sul), válido pela disputa do quinto lugar.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio (2021) apitou partidas do torneio de futebol feminino, representando a arbitragem brasileira em mais uma competição de nível global. Na Copa do Mundo Feminina da Fifa (2023), mais uma vez foi selecionada para a principal competição do futebol feminino e apitou partidas importantes, confirmando sua posição de destaque no cenário mundial.

No Brasileirão Série A, é uma das poucas árbitras mulheres a comandar jogos na elite do futebol masculino brasileiro, tendo apitado diversas partidas de relevância no torneio.