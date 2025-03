O contrato do treinador tinha vínculo até o final da Série A2

publicado em 10/03/2025

Rogério Corrêa comemora o título do Campeonato Paulista da Série A3 em 2024 (Foto: Pedro Zacchi/Ag. Paulistão)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br



Campeão da Série A3 de 2024 e vice da Copa Paulista no mesmo ano com o Clube Atlético Votuporanguense, o técnico Rogério Corrêa deixou o CAV, uma vez que o time não jogará no segundo semestre.



O contrato do treinador tinha vínculo até o final da A2, ele tem muitas consultas de outros clubes e em breve deve ser anunciado em outro time. “Fica o nosso agradecimento pelo título da A3 e pelo vice da Copa Paulista. Na A2 e na Copa do Brasil, ficou um gosto de que poderíamos conseguir ir mais à frente. Na A2, tivemos cinco jogos para conseguir duas vitórias que nos dariam a passagem de fase, porém, infelizmente, não rendemos o esperado e o erro da arbitragem no jogo do Ituano nos trouxe a desclassificação”, contou o presidente do CAV, Edilberto Fiorentino, o Caskinha.



A diretoria da Pantera também fez questão de pedir desculpas para a torcida alvinegra pela campanha que não supriu as expectativas criadas para o campeonato. “O fato de termos um orçamento menor que outros clubes não é desculpa pela não classificação, visto que tivemos grandes partidas contra os times do G8 e tivemos uma atuação fraca em outros momentos, e principalmente contra os times que não se classificaram. Mas podem ter certeza que o sonho de chegar à A1 segue, e agora é hora de uma análise de erros e acertos, para que no futuro possamos estar ainda mais fortes”, concluiu o presidente.

Em sua trajetória no comando do CAV, foram 72 jogos, com 35 vitórias, 23 empates e apenas 14 derrotas, resultando em um aproveitamento de 64,58%.