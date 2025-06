Votuporanga foi campeã na contagem geral de pontos na categoria feminina na final disputada em Lençóis Paulista

publicado em 23/06/2025

Equipe da Secretaria Municipal de Esportes/Unifev/Avonat/Noroaço (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA equipe de natação da Secretaria Municipal de Esportes, apoiada pela Unifev/Avonat/Noroaço, conquistou mais um título de campeã estadual, vencendo a final estadual dos Jogos Abertos da Juventude, realizada em Lençóis Paulista-SP, no último dia 17.Votuporanga foi campeã na contagem geral de pontos na categoria feminina, e terceiro lugar na categoria masculina, repetindo o excelente resultado de 2024, quando obteve exatamente as mesmas classificações na edição disputada em Araçatuba.O time feminino conquistou 75 pontos e ficou na frente de São José do Rio Preto e Praia Grande. Os meninos somaram 69 pontos, atrás somente de Pindamonhangaba e Lençóis Paulista.No total, a equipe da Secretaria Municipal de Esportes/Unifev/Avonat/Noroaço conquistou 15 medalhas com os seguintes atletas: Emilly Lins Milani (ouro nos 50 livre, 100 livre e 400 livre); Jackeline Faquini (ouro nos 100 costas e 100 borboleta e prata nos 50 costas); Jessica de Oliveira do Amaral Chaves Medalha (ouro nos 100 peito e 200 medley); Rick Endrew Melo da Silva (ouro nos 50 metros borboleta e 100 metros borboleta); Felipe Manchine Rodrigues (prata nos 100 peito); Gabriel Henrique Lima (prata nos 200 medley).Votuporanga obteve medalha no revezamento 4 x 100 livre feminino (prata com Jackeline /Jessica/Maria Eduarda/Emilly); revezamento 4 x 100 livre masculino (bronze com Rick/Kauâ/Gabriel/Jorge); revezamento 4 x 100 quatro estilos masculino (prata com Gabriel/Felipi/Rick/Jorge).Na próxima semana a equipe votuporanguense participa da Copa São Paulo que será realizada em Catanduva, e nos dias 8 e 9 encerra o semestre com a participação nos Jogos Regionais de Votuporanga, onde tenta repetir a classificação dos Jogos Regionais de 2024, disputados em Araçatuba, onde foi campeã tanto no feminino quanto no masculino.