São José e CAV jogaram na noite desta quarta-feira (5) pela sétima rodada da Série A2

publicado em 05/02/2025

O CAV venceu mais uma na A2 (Foto: CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm grande partida de Orlando Júnior, a Votuporanguense venceu a terceira seguida no Campeonato Paulista da Série A2. Na noite desta quarta-feira (5), no Estádio Martins Pereira, o CAV bateu o São José por 1 a 0.Aos 19 minutos, Bala arrancou do campo de defesa, se livrou de dois adversários, mas dentro da área, chutou na zaga. Vitão, aos 25, arriscou de longe e Luís Carlos espalmou. Aos 33, depois de cruzamento da direita, a bola ficou bom Frank, que rolou para Bady, porém o meia chutou para fora.A Águia chegou com perigo aos 43. Léo Pereira cruzou da direita, no entanto Fabrício cabeceou torto, por cima do gol. Apesar de um duelo bastante movimentado, as duas equipes criaram poucas boas oportunidades de tirar o zero do placar. O primeiro tempo, então, terminou em 0 a 0.Já na segunda etapa, aos três minutos, Orlando Júnior quase faz. Ele recebeu pela direita, chutou forte e a bola passou perto da trave do goleiro Ariel. Aos 16, o CAV abriu o placar. Orlando Júnior foi acionado na direta, cruzou forte, Ariel espalmou, a bola bateu no zagueiro Vitão e entrou. Gol contra do defensor da Águia.Aos 28, Édson perdeu uma chance clara para o CAV. O meio-campista foi lançado por Egito, chutou, mas a zaga desviou; a bola ainda passou raspando a trave. Aos 31, foi a vez de Gabriel Amaral perder. Ele recebeu na área, porém chutou por cima do gol. Na sequência, Frank recebeu pela esquerda, bateu forte, cruzado, mas para fora. O jogo terminou mesmo em 1 a 0 para os visitantes.O próximo jogo da Pantera será sábado (8), às 16h, contra o Grêmio Prudente, na casa do adversário.