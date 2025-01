Taubaté e Votuporanguense jogaram na tarde deste sábado (25) pela quarta rodada da Série A2

publicado em 25/01/2025

Taubaté e CAV jogaram na tarde deste sábado (25) (Foto: Victor Cônsoli/ECT)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense perdeu o terceiro jogo no Campeonato Paulista da Série A2. Na tarde deste sábado (25), no Joaquinzão, o CAV foi derrotado por 2 a 0 pelo Taubaté e segue na última posição do torneio. Em quatro partidas, são três derrotas e um empate.O primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente. Os dois times não criaram oportunidades de gol. Já na segunda etapa, aos três minutos, Orlando Júnior cruzou da esquerda para Jefinho, livre, que chutou por cima do gol. O CAV perdeu a melhor, e única, chance de gol do confronto.Claudinho, aos 10, cobrou falta de longe e a bola passou perto da trave direita da Pantera. Aos 21, Jean salvou a Alvinegra. Claudinho levantou da direita, Miguel cabeceou e o goleiro fez linda defesa. Aos 24, o Burro da Central abriu o placar. Depois de cruzamento da direta, Lucas Venuto recebeu do outro lado, sozinho, dominou e chutou forte, no alto, para marcar.Aos 41, mais um do ECT. Miguel recebeu pelo meio, dominou para a canhota e bateu forte, no canto esquerdo baixo de Jean. A Alvinegra volta a jogar na quarta-feira (29), às 15h, contra o Santo André, na casa do adversário.