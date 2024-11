A rádio Cidade FM 94,7 transmitirá todos os jogos da Votuporanguense

publicado em 11/11/2024

A rádio Cidade FM 94,7 transmitirá todos os jogos da Votuporanguense (Foto: Rafa Bento/CAV)

O Paulistão A2 Sicredi 2025 terá seu pontapé inicial em 15 de janeiro, será disputado em turno único de 15 rodadas na primeira fase e contará com VAR a partir das quartas de final. A decisão será em 6 de abril. Campeão da Série A3 em 2024, o Clube Atlético Votuporanguense disputará a A2 em 2025.Na manhã desta segunda-feira (11), em São Paulo, os 16 clubes participantes do Paulistão Sicredi 2025 definiram todos os detalhes da competição. Os jogos serão transmitidos ao vivo pelo canal Paulistão, no YouTube, TV Cultura e TV Record Interior. A rádiotransmitirá todos os jogos da Votuporanguense.Na primeira fase, os clubes se enfrentam em turno único, e avançam para a segunda fase os oito melhores colocados. As quartas, semifinais e finais serão disputadas em ida e volta.Os representantes dos clubes também definiram que os times de melhor campanha poderão escolher se realizam os jogos de volta do mata-mata em casa ou fora de casa. Em caso de igualdade nos jogos de mata-mata, a vaga será disputada nos pênaltis.De acordo com a Federação Paulista de Futebol, em 2024, o Paulistão A2 Sicredi alcançou quase 8 milhões de visualizações nas transmissões do YouTube, atingindo 2 milhões de usuários únicos. Pela Record, foram quase 4 milhões de espectadores acompanhando a competição. A expectativa em 2025 é de quebra de recorde, com a maior visibilidade da história da competição.