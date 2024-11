Bia Souza tornou-se a primeira mulher brasileira estreante em Jogos Olímpicos a ser campeã olímpica em provas individuais

publicado em 13/11/2024

Bia Souza foi criada em Peruíbe, no litoral de São Paulo e área de concessão da Neoenergia Elektro (Foto: Divulgação/Elektro)

Ela protagonizou um dos momentos mais inesquecíveis da história do judô brasileiro. Ao subir no lugar mais alto do pódio em Paris 2024, Bia Souza tornou-se a primeira mulher brasileira estreante em Jogos Olímpicos a ser campeã olímpica em provas individuais. Agora, ao ser anunciada como a nova embaixadora do Time Neoenergia, a atleta ajudará a fortalecer ainda mais a presença feminina dentro e fora do tatame. Sua chegada também consolida a liderança da Neoenergia como a companhia que, hoje, é reconhecida, no setor de energia, como a que mais apoia o esporte feminino no Brasil.“Renunciei a muitas coisas até a conquista do ouro olímpico. É como gosto de dizer: uma vida por um dia. Com a parceria da Neoenergia, tenho a chance de mostrar a meninas e mulheres que a minha trajetória de força e superação valeu a pena. O esporte pode proporcionar inúmeras vitórias que vão muito além das medalhas”, afirma Bia Souza.Aos 26 anos, a atleta foi abraçada pelos brasileiros. No dia da competição em Paris, somava 13 mil seguidores no Instagram. Hoje, acumula mais de três milhões de fãs nas redes sociais.A judoca passará a contar com um importante apoio para auxiliá-la a elevar ainda mais a qualidade de sua preparação em futuras competições. Bia Souza é a sétima atleta a entrar para o Time Neoenergia cujo foco é promover a equidade de gênero e impulsionar o esporte feminino no Brasil. O patrocínio também reforça a parceria entre a Neoenergia e o Comitê Olímpico do Brasil (COB), firmada este ano até 2025, para apoiar desportistas de diversas modalidades olímpicas, beneficiando atletas mulheres.Criada em Peruíbe, no litoral de São Paulo, desde os sete anos de idade, Bia também terá a chance de reforçar o engajamento da marca com a cidade, onde a Neoenergia é responsável pelo fornecimento de energia elétrica, por meio da distribuidora Neoenergia Elektro. Foi lá que ela iniciou sua trajetória no judô incentivada pelo pai.A escolha pela atleta também se deu pela conexão dela com valores de diversidade racial e de gênero da companhia. Até 2030, a Neoenergia tem o compromisso de aumentar em 40% o número de mulheres e de pessoas pretas e pardas em cargos de liderança. Além de Bia Souza, o Time Neoenergia é formado por atletas de várias modalidades. São elas: Ana Vitória Magalhães, a Tota, campeã brasileira de ciclismo de estrada e de contrarrelógio; Bruna Kajiya, tetracampeã mundial de kitesurfe; Mirelle Leite, bicampeã Sul-americana nos 3.000 metros com obstáculos no Sub-23; Ana Marcela, campeã olímpica de águas abertas em Tóquio 2020; Celine Bispo, campeã sul-americana juvenil de natação; e Antonia Silva, jogadora de futebol e medalha de prata em Paris 2024.