Logo após o jogo, o técnico do CAV, Rogério Corrêa, conversou com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7

publicado em 12/10/2024

Rogério Corrêa, técnico do CAV (Foto: Pedro Zacchi)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brMonte Azul e Votuporanguense jogaram na tarde deste sábado (12) no Maião, em Mirassol, pela segunda partida da final da Copa Paulista 2024. Após vencer o primeiro jogo em casa por 1 a 0, a Alvinegra perdeu, também por 1 a 0, e a decisão do título foi para os pênaltis. Nas cobranças, o Azulão venceu por 4 a 3.Logo após o jogo, o técnico do CAV, Rogério Corrêa, conversou com a reportagem da rádio. O comandante alvinegro falou sobre o futuro e destacou que a Alvinegra sai de campo com a cabeça erguida.“Quero parabenizar todos vocês da imprensa, a torcida, a diretoria. Foi um ano mágico. Foram duas finais de campeonato, então todos estão de parabéns”, comentou. Perguntado se fica, o treinador observou que tem contrato com a Pantera para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2. “Tenho contrato, tem uma multa bilateral. A princípio eu deixo para os meus empresários. Vamos ver o que vai acontecer, agora eu quero descansar”, acrescentou.