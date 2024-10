Monte Azul e Votuporanguense jogaram na tarde deste sábado (12) no Maião, em Mirassol

publicado em 12/10/2024

Monte Azul e CAV jogaram em Mirassol (Foto: Pedro Zacchi)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brMonte Azul e Votuporanguense jogaram na tarde deste sábado (12) no Maião, em Mirassol, pela segunda partida da final da Copa Paulista 2024. Após vencer o primeiro jogo em casa por 1 a 0, a Alvinegra perdeu, também por 1 a 0, e a decisão do título foi para os pênaltis. Nas cobranças, o Azulão venceu por 4 a 3.A primeira oportunidade do jogo foi da Pantera. Com um minuto, Vinícius Baracioli cobrou lateral da direita e Igor Pimenta cabeceou praticamente no meio do gol para Zanella encaixar.O Azulão abriu o placar aos 31 minutos. Pedrinho chutou de longe, João Paulo espalmou para frente e Vitinho completou para o gol no rebote. Aos 47, Frank teve a chance de empatar. O lateral recebeu grande lançamento, avançou pela esquerda, chutou forte, rasteiro, e Zanella defendeu com o pé. O primeiro tempo bem movimento, porém de poucas chances de gol, terminou em 1 a 0 para os mandantes.Já na segunda etapa, aos 12 minutos, a bola foi levantada da direita para o zagueiro Thiago, livre, cabecear por cima do gol do CAV. Aos 23, Pedrinho cobrou falta, a bola bateu na barreira e no rebote Vinícius chutou de primeira para João Paulo espalmar para escanteio.Wesley perdeu um gol feito aos 29. O atacante recebeu livre, cara a cara com João Paulo, driblou o goleiro, mas Léo Paraíso chegou na frente e chutou para a linha de fundo. Aos 42, depois de escanteio da esquerda, Pimenta cabeceou e a bola passou perto do gol. Aos 47 foi a vez do CAV perdeu um gol. Após bate e rebate, a bola sobrou para o Wendel Júnior, livre, chutar e Zanella fazer grande defesa. Aos 50 minutos, a bola saiu pela lateral, o técnico Alemão deu um bico nela e foi expulso. A partida terminou mesmo em 1 a 0 para o Monte Azul e a decisão foi para os pênaltis.Nas penalidades, o Monte Azul venceu o confronto por 4 a 3. Duas cobranças bateram na trave, uma de cada time. Na última cobrança do CAV, Gabriel Moyses bateu no canto esquerdo de Zanella, que defendeu. Por fim, Pedrinho cobrou no canto esquerdo de João Paulo e marcou para a conquista do Azulão.Wendel Júnior – PerdeuBrandão – GolJonatas Paulista – GolAndrey – PerdeuAmorim – GolMateus – GolIgor Pimenta – GolWesley – GolGabriel Moyses – PerdeuPedrinho – Gol