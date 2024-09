A Alvinegra passou de fase ao vencer os dois jogos contra a Francana

publicado em 01/09/2024

Capivariano e CAV se enfrentarão nas quartas (Foto: Capivariano – Pedro Zacchi)

Daniel Marques

Na tarde deste domingo (1º), a Votuporanguense conheceu o seu adversário nas quartas de final da Copa Paulista 2024. O CAV enfrentará o Capivariano em duas partidas, sendo a primeira em Capivari. O jogo deve ocorrer sábado (7) – o horário exato e a data serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol.



Na partida de volta das oitavas de final da Copa Paulista 2024, a Votuporanguense venceu a Francana por 2 a 0 na noite deste sábado (31) na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. O CAV, que já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, se classificou para as quartas de final. O público pagante foi de 1.820 torcedores para uma renda de R$ 28.235.



A segunda fase da Copa Paulista começou nas oitavas de final e vai até a grande decisão, sempre com disputas em ida e volta, com eventuais empates no placar agregado sendo definidos por disputas de penalidades. Não houve sorteio. Os duelos foram decididos através das campanhas, com o time de melhor recorde enfrentando o de pior e assim sucessivamente. O Árbitro de Vídeo (VAR) será implementado na Copa Paulista a partir das quartas de final. O campeão poderá optar pela vaga na Copa do Brasil ou Série D. O vice fica com a vaga remanescente.

Léo Paraiso

Após se chocar em uma disputa de bola, o zagueiro Léo Paraíso, do CAV, sofreu uma pancada e teve que sair do jogo de ambulância. Léo teve um ferimento no queixo, tendo que ser suturado e foi levado a Santa Casa de Votuporanga com suspeita de fratura na costela, que não foi confirmada após exame.

Classificados

1° Monte Azul

2° Taquaritinga

3° Votuporanguense

4° XV Piracicaba

5° Portuguesa

6° Capivariano

7° União São João

8° Comercial