O Galo da Comarca recebeu a Pantera na tarde deste sábado (20), no Zezinho Magalhães

publicado em 20/07/2024

XV de Jaú e CAV jogaram neste sábado (20) (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm partida que colocou frente a frente o líder e o vice-líder do Grupo 1 da Copa Paulista, XV de Jaú e Votuporanguense empataram em 0 a 0. O jogo com poucas oportunidades de gol ocorreu na tarde deste sábado (20), no Zezinho Magalhães, casa do Galo da Comarca. O público pagante foi de 368 pagantes para uma renda de R$ 3.720.O primeiro lance de perigo foi dos donos da casa. Aos três minutos, após contra-ataque em velocidade, Vinícius Jaú recebeu na entrada da área, mas chutou por cima do gol. Aos 15, após bate-rebate, a bola sobrou para Nando, que bateu forte, mas em cima do goleiro Diego.Aos 33, Igor Pimenta cobrou falta da esquerda, o goleiro saiu mal, porém Luizão não cabeceou em cheio e Denílson tirou antes dela entrar. A primeira etapa de muita marcação e poucas oportunidades de gol terminou em 0 a 0.Já no segundo tempo, aos 21 minutos, depois de boa troca de passes dentro da área, a zaga do CAV impediu que Lucas Rocha concluísse sozinho. Aos 38, Hugo recebeu na esquerda, puxou para o meio e bateu forte para bonita defesa do goleiro do Galo da Comarca. O confronto terminou mesmo em 0 a 0.Com o resultado, o CAV segue invicto no torneio e com 11 pontos, um a mais que o XV. A Pantera volta a jogar no próximo dia 29 (segunda-feira), às 19h, contra o Mirassol, na Arena Plínio Marin.