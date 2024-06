O jogador, que chegou para reforçar a Pantera na disputa da Copa Paulista, conversou com a reportagem do A Cidade

publicado em 14/06/2024

Gabriel Barbosa Rapchan é mais um jogador polivalente da Votuporanguense (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

“Sou de fazer, não sou de falar”. Esse é o versátil Gabriel Rapchan, mais uma cara nova da Votuporanguense para a disputa da Copa Paulista 2024. O atleta, que chega com aval do técnico Rogério Corrêa e joga em até quatro posições, conversou com a reportagem do jornal A Cidade.

As expectativas dele para defender as cores da Pantera são as melhores possíveis. “Sempre acompanhei o CAV, em especial esse ano; perdi uma classificação aqui e pude ver o peso e o quanto o clube se torna forte diante dessa torcida. Chego motivado pra dar continuidade nessa temporada vitoriosa e escrever meu nome na história do CAV”, declarou.

Entre as principais características do atleta estão a marcação e a força. Ele também gosta de participar da construção, desde a saída de bola, e de chegar na frente quando tem oportunidade. “Mas de modo geral, sou aquele primeiro volante de marcação, tenho facilidade e gosto de marcar, gosto do enfrentamento com o adversário”, explicou.

A primeira posição do Rapchan é volante, no entanto ele também faz as laterais e pode atuar como zagueiro. “Inclusive já atuei com o professor Rogério nessas funções”, revelou.

A oportunidade de jogar na Votuporanguense surgiu por meio de Rogério Corrêa. “Ele me fez o convite, disse que meu nome era bem visto pela diretoria e me falou de todo projeto e estrutura do CAV. Eu já o conhecia, trabalhamos juntos ano passado no Marília, e as ideias de jogos e treinos do dia a dia me fizeram evoluir muito. Espero retribuir a confiança do professor, da diretoria e conquistar os objetivos que o CAV almeja”, concluiu.

Gabriel Barbosa Rapchan é natural de Presidente Venceslau (cidade que fica a 314,5 km de Votuporanga), nasceu no dia 16 de abril de 1997, é destro e tem 1,85m de altura. Na base, passou por Grêmio Prudente, Penapolense e Ponte Preta. Tem passagens ainda por Barretos, Francana, Itapirense, Bandeirante, Nacional Atlético Muriaé (de Minas Gerais) e Marília, onde estava antes de acertar com a Pantera.

A Alvinegra está no Grupo 1 da Copa Paulista ao lado do Grêmio Prudente, Mirassol, Vocem e XV de Jaú. O CAV estreia amanhã, às 18h, contra o XV, na Arena Plínio Marin.

