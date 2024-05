O CAV estará recebendo doações de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga

publicado em 28/05/2024

Votuporanguense anuncia dois jogos treinos (Foto: Alex Jamberço)

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) anunciou nesta manhã dois jogos treinos preparatórios para a Copa Paulista Sicredi 2024. No próximo sábado, 1º de junho, o CAV receberá a equipe do Taquaritinga, que também disputará a Copa Paulista, para um jogo-treino composto por três tempos de trinta minutos cada. A partida ocorrerá às 15h, na Arena Plínio Marin.Na quarta-feira, 5 de junho, o Votuporanguense enfrentará a equipe do Fernandópolis, que atualmente está disputando o Campeonato Paulista Sub-23 - 2ª Divisão, às 15H, na Arena Plínio Marin, também no formato de três tempos de 30 minutos cada.A entrada para ambos os jogos será gratuita. No entanto, o CAV estará recebendo doações de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga.Os jogos serão uma excelente oportunidade para os torcedores apoiarem o time e contribuírem para uma causa nobre. Venha prestigiar e colaborar!