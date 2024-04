A diretoria da Pantera destaca que no momento o foco total está no segundo jogo da semifinal da Série A3

publicado em 17/04/2024

Diretoria da Alvinegra definiu que o time participará da Copa Paulista 2024 (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

O Clube Atlético Votuporanguense vai participar da Copa Paulista deste ano. A informação foi apurada pela reportagem da rádio Cidade FM 94,7 na manhã de ontem, na Arena Plínio Marin.

Minutos depois, o CAV, por meio do presidente Edilberto Fiorentino, o Caskinha, informou em live que, após longa reunião entre diretores do clube, a direção definiu que a Pantera participará da Copa Paulista de 2024. “Todo o planejamento para o campeonato será definido após a participação do clube na fase final do Campeonato Paulista da Série A3”, explicou o dirigente.

Caskinha destacou que o foco total da Alvinegra no momento está no jogo do acesso que ocorre sábado (20), às 18h, na Arena Plínio Marin. “Temos que trabalhar muito e com máximo respeito ao nosso adversário. Iremos lutar com muita garra pelo nosso sonhado acesso”, ressaltou. Como o primeiro jogo terminou empatado, quem vencer se classifica para a final da Série A3 e consequentemente conquista o acesso para a A2. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Agenda da Pantera

Hoje, às 16h, na Arena, o técnico Rogério Corrêa comanda um treinamento técnico e tático. O trabalho também será realizado amanhã, no mesmo horário e local.

Ingressos

Estão à venda os ingressos para o segundo jogo da semifinal. Os valores são R$ 15 para a arquibancada atrás do gol e R$ 30 para a parte coberta. Os pontos de venda são PolySport, Polizeli Parafusos, Victor Celulares (Loja Pacaembu), Posto Flor de Lis (Antigo Konstru), Espeto do Ortiz e Guichê Web.

Sócio-torcedor