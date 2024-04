O arqueiro alvinegro destacou que o grupo está muito focado para o segundo jogo da semifinal na Arena

publicado em 18/04/2024

João Paulo participou do programa Bola em Jogo, da rádio Cidade FM 94,7 (Foto: Pedro Zacchi/Reprodução Instagram CAV)

Daniel Marques

Um dos heróis da Votuporanguense nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3, o goleiro João Paulo está confiante de que o CAV pode conseguir um bom resultado diante do Desportivo Brasil e consequentemente o acesso à A2. O arqueiro alvinegro participou do programa Bola em Jogo, da rádio Cidade FM, e destacou que o grupo está muito focado para o segundo jogo da semifinal, sábado (20), às 18h, na Arena Plínio Marin.

JP ressaltou que está muito feliz com sua passagem pela Alvinegra, e não poderia ser diferente, já que ele é o goleiro menos vazado do Campeonato Paulista da Série A3, e João divide esses bons números com seus companheiros de defesa e com o restante do grupo – o CAV levou 12 gols no torneio. “O clube proporciona essa confiança para todos nós jogadores, e o nosso grupo é excepcional e facilita muito o meu trabalho também”, apontou.

Questionado sobre como é ser o capital do time, JP respondeu que encara com bastante naturalidade. “Isso já vem de mim desde muito cedo, essa responsabilidade, e nem digo só pela parte profissional. Questões familiares nos fazem amadurecer mais cedo e esse amadurecimento faz a gente encarar as situações de uma forma diferente. Então, sempre que possível estou passando uma palavra para o grupo, porque o mais importante é todos estarem com a mesma linha de pensamento”, explicou.

No jogo de volta das quartas, diante do Marília, JP defendeu um pênalti, o único perdido das dez cobranças, e ajudou a Pantera a se classificar. Agora, o foco total é no duelo diante do Dragão Chinês. “Nós sabemos da dificuldade que será a partida, já enfrentamos o adversário duas vezes na competição, em dois jogos muito difíceis, mas agora o foco é total para conseguirmos o nosso objetivo que é o acesso”, comentou.

O CAV recebe o Desportivo Brasil na Arena Plínio Marin. Como o jogo de ida terminou empatado, quem vencer se classifica para a final. Se acontecer um novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Agenda da Pantera

Hoje, às 16h, na Arena, o técnico Rogério Corrêa comanda um treinamento técnico e tático. Amanhã, às 11h, os jogadores participam de uma mentoria com o ex-jogador Ricardinho. Às 17h, na Arena, ocorre o último treino antes do jogo contra o Desportivo Brasil.

Ingressos