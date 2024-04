Atletas do CAV foram os entrevistados de ontem do programa Bola em Jogo, da rádio Cidade FM 94,7

Além do corpo, Wendel Júnior e Kayky trabalham a mente para o jogo de sábado (6) (Foto: Rafa Bento/CAV)

“Cabeça fria, coração quente”. Assim como o título do livro do treinador Abel Ferreira, do Palmeiras, os jogadores da Votuporanguense trabalham para estar com a mente leve para o desafio de sábado (6), contra o Marília, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3. Kayky e Wendel Júnior participaram ontem do programa Bola em Jogo, dá rádio Cidade FM 94,7, e destacaram a importância da força mental para um duelo decisivo.

“No meio do futebol é importante a gente saber lidar com as críticas e as demais informações. Às vezes, não estamos bem, então acho que a parte mental é fundamental para o atleta, então é muito importante a gente cuidar da mente para poder se destacar, evoluir”, ressaltou Wendel Júnior, que joga como meia, segundo atacante e até centroavante.

Seu colega Kayky concorda que a força mental é fundamental, tanto é que está fazendo um trabalho com coaching. “Eu nunca tinha feito esse trabalho de mentoria, então para mim está sendo muito importante. Como ele sempre fala: ‘primeiro as coisas acontecem na mente para depois acontecerem na sua vida’”, falou o atleta, que já atuou nas quatro posições do meio de campo e até como ponta.

Kayky, um dos principais jogadores da Pantera na A3, inclusive citado por muitos como um dos melhores da competição, garante que a mente de todos na Alvinegra está tranquila para o trabalho de preparação e para o confronto de sábado. “Estamos tranquilos para fazermos o nosso trabalho, aquilo que a gente fez na competição inteira, então a mente está completamente blindada para fazer o que a gente vem treinando durante a semana, porque o trabalho está sendo muito bem executado pelo Rogério”, analisou.

CAV x MAC

Pantera e Tigre voltam a duelar na noite de sábado (6), às 18h, na Arena Plínio Marin. A Pantera precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Se ganhar por um gol, a decisão vai para os pênaltis. O Tigre se classifica com qualquer empate.

Agenda do CAV

Hoje e amanhã os treinamentos do elenco da Votuporanguense serão técnicos e táticos, sempre às 16h, na Arena Plínio Marin.

