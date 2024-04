Na ocasião, mais de 240 atletas das cidades de Bauru, Presidente Prudente, Andradina, São Paulo, Catanduva, Araçatuba e Votuporanga participaram da competição

publicado em 30/04/2024

Com essa conquista a equipe de Votuporanga fechou o torneio em 1º lugar na classificação geral (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A equipe votuporanguense de natação conquistou 180 medalhas no Torneio Regional Pré-Mirim a Sênior da Federação Aquática Paulista – FAP, realizado no último sábado (27), no Parque Aquático “Saverio Maranho” da Prefeitura de Votuporanga. Com essa conquista a equipe de Votuporanga fechou o torneio em 1º lugar na classificação geral. Na ocasião, mais de 240 atletas das cidades de Bauru, Presidente Prudente, Andradina, São Paulo, Catanduva, Araçatuba e Votuporanga participaram da competição.

No decorrer do torneio os participantes disputaram 60 provas, incluindo os períodos da manhã e da tarde. Votuporanga participou com 71 atletas, que juntos conquistaram 90 medalhas de ouro, 54 de prata e 36 de bronze.

O Centro de Formação de Natação de Votuporanga é mantido pela Prefeitura, com o apoio da Associação Votuporanguense de Natação (Avonat) e supervisão da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e sua equipe técnica é coordenada pelo Prof. Luiz Augusto Garcia (Xaninho).