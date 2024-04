Votuporanguense e Desportivo Brasil disputam uma vaga na Série A2; a rádio Cidade FM 94,7 transmite o jogo ao vivo

publicado em 20/04/2024

A noite de hoje será de ‘decisão’ na Arena Plínio Marin (Foto: Pedro Zacchi – Reprodução Instagram CAV)

Daniel Marques

Neste sábado, 20 de abril de 2024, o Clube Atlético Votuporanguense encara o Desportivo Brasil no jogo mais importante do ano e que pode garantir o acesso do CAV à Série A2. A Arena Plínio Marin estará lotada para a partida da semifinal do Campeonato Paulista da Série A3, às 18h. Mais de 6.100 ingressos foram vendidos até as 16h de ontem. A rádio Cidade FM 94,7 transmite o confronto ao vivo, com jornada esportiva a partida das 16h.

Como o jogo de ida terminou empatado – o placar foi de 0 a 0 –, quem vencer hoje se classifica para a final da A3 e consequentemente garante o acesso para a A2. Se acontecer um novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Em conversa com a reportagem da rádio Cidade FM, o técnico da Alvinegra demonstrou confiança. “Estou tranquilo. Ficamos felizes por todo o trabalho realizado até agora, pelo desempenho na competição e com tudo que fizemos até aqui”, falou.

O comandante da Pantera lembrou que o jogo é importantíssimo, portanto não podem acontecer erros. Em relação ao adversário, ele observa que o DB venceu mais jogos fora de casa do que em Porto Feliz, então é necessária muita atenção. “Temos que fazer o nosso melhor dentro de campo para conquistarmos esse acesso, que seria muito importante para nós, para o clube e para a cidade”, disse.

Bilheteria aberta

O CAV segue com a venda de ingressos para o segundo jogo da semifinal. Os valores são R$ 15 para a arquibancada atrás do gol e R$ 30 para a parte coberta. Os pontos de venda são PolySport, Polizeli Parafusos, Victor Celulares (Loja Pacaembu), Posto Flor de Lis (Antigo Konstru), Espeto do Ortiz e Guichê Web. Hoje a bilheteria da Arena abre às 8h30 para a venda de ingressos.

Previsão do tempo

De acordo com a previsão do tempo do Clima Tempo, a temperatura mínima para hoje em Votuporanga é de 17°C e a máxima de 32°. O site informa que a cidade terá um dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove.

Outra semifinal

No outro jogo da semifinal, o EC São Bernardo recebe o Grêmio Prudente amanhã, às 10h, em Santo André. No primeiro jogo, a equipe de Presidente Prudente venceu por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

Votuporanguense

João Paulo

________________

Vinícius Baracioli

Amorim

Felipe Costa

Frank

______

__________________

Edson

Kayky

Isaac

Nando

____________

Wendel Junior

Barcos

Téc.: Rogério Corrêa

************

Desportivo Brasil

Levy

_________

Rhuan

Victor Caetano

Barreto

Renan Chaves

___________________

_____

Igor Cristiano

Pablo Nereu

Kayo

___________

Cristhyan Noto

Murilo

Luketa

___________________

Téc.: Fábio Toth

Data: hoje (20/04)

Horário: às 18h

Árbitro: Salim Fende Chavez

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Ítalo Paulo Magno de Paula Andrade

Local: Arena Plínio Marin – Votuporanga

* Transmissão da CIDADE FM 94,7 *