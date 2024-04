Quando o árbitro apitou pela última vez na noite de sábado (20), na Arena Plínio Marin, o treinador da Pantera extravasou

publicado em 23/04/2024

Rogério Corrêa comemora com a esposa Mariah Guirelli Domachowski e os filhos Gustavo Domachowski Corrêa e Giovana Domachowski Corrêa (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

“Deus ajuda quem trabalha”. Assim começou a entrevista do técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa, à rádio Cidade FM 94,7 logo após o jogo do acesso do CAV ao Campeonato Paulista da Série A2. “O cube, a cidade e a torcida mereciam esse acesso”, acrescentou.

Quando o árbitro apitou pela última vez na noite de sábado (20), na Arena Plínio Marin, o treinador da Pantera extravasou. “Com muito trabalho, humildade e pés no chão, nós conquistamos”, disse. A Alvinegra venceu o Desportivo Brasil por 1 a 0 na semifinal do Campeonato Paulista da Série A3.

Rogério parabenizou o torcedor alvinegro que foi fundamental para a boa campanha do CAV e que na final não decepcionou. “Parabenizar os torcedores que vieram e fizeram uma energia fantástica”, falou.

Sobre o jogo, o técnico observou que fases finais são assim, difíceis. “Quando você chega em uma semifinal, as partidas são assim, truncadas e definidas em detalhes”, apontou.

Fica ou sai?