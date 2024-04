Votuporanguense e Desportivo fazem amanhã o jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista da Série A3

publicado em 19/04/2024

A Votuporanguense quer a Arena Plínio Marin lotada amanhã para a semifinal (Foto: V1 Produtora/Reprodução Instagram CAV)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Sábado (20), é dia de ‘decisão’ na Arena Plínio Marin e a Votuporanguense quer o estádio lotado para empurrar o CAV rumo à Série A2. Com mais de 4.200 ingressos já vendidos – até a tarde desta quinta-feira (18) –, a expectativa é de um grande público na semifinal do Campeonato Paulista da Série A3, às 18h, contra o Desportivo Brasil.

“O nosso torcedor está sendo de extrema importância e fundamental para que a gente possa ter essa motivação a mais dentro de campo. Então nós convidamos toda a torcida para seguir nos apoiando, para que lote o estádio e nos empurre para apresentarmos o nosso melhor futebol e o CAV conseguir o acesso”, convidou o centroavante Gabriel Barcos, em entrevista para a rádio Cidade FM 94,7.

O atacante destacou que o grupo está muito focado na partida contra o DB, sabendo que o adversário é forte e organizado, o que pôde ser visto nos dois jogos entre a Pantera e o Dragão Chines, ambos em Porto Feliz.

Gol do Barcos?

Questionado se amanhã tem gol do Pirata, Barcos respondeu que está trabalhando forte, assim como fez durante toda a competição. “Estamos trabalhando para que venha o gol, mas, independentemente de quem faça, o importante é o clube em si, para que todos juntos possamos conquistar o acesso”, falou.

Como o jogo de ida terminou empatado – o placar foi de 0 a 0 –, quem vencer amanhã se classifica para a final da A3 e consequentemente garante o acesso para a A2. Se acontecer um novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Agenda da Alvinegra

Hoje, às 11h, os atletas da Pantera participam de uma mentoria com o ex-jogador Ricardinho. Às 17h, na Arena, ocorre o último treino antes do jogo contra o Desportivo Brasil.

Mais ingressos

A diretoria do CAV solicitou mais ingressos para a Federação Paulista de Futebol. Então, ontem, a Polícia Militar fez uma vistoria na Arena e a FPF autorizou a liberação de mais 700 ingressos na arquibancada atrás do gol.

Ingressos

O CAV segue com a venda de ingressos para o segundo jogo da semifinal. Os valores são R$ 15 para a arquibancada atrás do gol e R$ 30 para a parte coberta. Os pontos de venda são PolySport, Polizeli Parafusos, Victor Celulares (Loja Pacaembu), Posto Flor de Lis (Antigo Konstru), Espeto do Ortiz e Guichê Web.

Sem chuva