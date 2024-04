Votuporanguense e Grêmio Prudente decidiram o Paulista da Série A3 na noite deste sábado (27)

publicado em 27/04/2024

CAV e Prudente jogaram neste sábado (27) (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm uma campanha quase perfeita – com somente duas derrotas – o Clube Atlético Votuporanguense foi campeão do Paulista da Série A3 de 2024 na noite deste sábado (27) na Arena Plínio Marin. O CAV venceu o Grêmio Prudente por 1 a 0 no segundo jogo da final. O público foi de 6.757 torcedores para uma renda de R$ 138.117,50. Esse é o terceiro título conquistado pela Pantera, que já havia vencido uma “Bezinha” 2012 e uma Copa Paulista em 2018.Aos 18 minutos, Nando cruzou da direita e Kayky, livre, cabeceou, mas pegou mal na bola. A Pantera abriu o placar aos 27. Wendel Júnior recebeu de costas, fez o pivô, ajeitou para Édson, que se livrou de um defensor e chutou de canhota para marcar. O Carcará tentou responder rápido. Depois de cruzamento da direita, De Paula cabeceou e João Paulo espalmou para escanteio.Aos 43, Leocovick recebeu na esquerda, avançou e dentro da área chutou forte, porém a bola bateu na rede pelo lado de fora. Na sequência, Wallace recebeu na entrada da área, ajeitou para a canhota e bateu colocado para grande defesa de João Paulo. O primeiro tempo terminou em 1 a 0 para os donos da casa.No início da segunda etapa, dois torcedores, um de cada torcida, passaram mal e receberam atendimento médico. Aos 36 minutos a bola foi levantada na área, Feliz Jorge cabeceou e João Paulo espalmou bonito.