A reunião está marcada para as 11h, na sede da Federação Paulista de Futebol, em São Paulo-SP

publicado em 19/04/2024

(Foto: Rodrigo Corsi - Ag.Paulistão)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Por meio do gerente de futebol, Rogério Fernandes, a Votuporanguense participa na manhã de hoje do conselho técnico da Copa Paulista 2024. A reunião está marcada para as 11h, na sede da Federação Paulista de Futebol, em São Paulo-SP.

Existe a expectativa do Corinthians participar da competição com um time sub-23, mesclado com jogadores do sub-20 e alguns atletas do profissional sem espaço no time principal. Noroeste, Marília e Velo Clube desistiram da disputa.

Uma das novidades desta edição é que os oito melhores times da recém criada Série A4 poderão participar da competição. A expectativa da Federação é que 32 equipes disputem o campeonato, com previsão de início para o dia 16 de junho.