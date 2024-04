Votuporanguense e Desportivo Brasil disputam uma vaga na Série A2 neste sábado (20) na Arena Plínio Marin

publicado em 19/04/2024

Arena estará lotada (Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEste sábado (20) será de “decisão” na Arena Plínio Marin. A Votuporanguense recebe o Desportivo Brasil pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. Foram disponibilizados 8.017 ingressos, 6.132 foram vendidos para a torcida do CAV, um para um torcedor do Dragão Chinês, porém restam somente 584 para a Alvinegra, já que 1.300 entradas são para o DB – números atualizados às 16h desta sexta-feira (19).A Arena Plínio Marin estará lotada para a partida da semifinal do Campeonato Paulista da Série A3, às 18h. A rádiotransmite o confronto ao vivo, com jornada esportiva a partida das 16h.Como o jogo de ida terminou empatado – o placar foi de 0 a 0 –, quem vencer hoje se classifica para a final da A3 e consequentemente garante o acesso para a A2. Se acontecer um novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.