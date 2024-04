A Arena Plínio Marin estará novamente lotada para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista da Série A3

publicado em 27/04/2024

CAV e Prudente decidem a Série A3(Foto: Reprodução/FPF)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Arena Plínio Marin, em Votuporanga, estará novamente lotada para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista da Série A3, neste sábado (27), às 18h, entre Votuporanguense e Grêmio Prudente.Foram colocados a venda 7 mil ingressos, sendo 512 para a torcida do Carcará, que esgotou os convites do setor visitante na manhã desta sexta-feira (26). Os ingressos para a torcida da Pantera terminaram na noite desta sexta-feira (26).Como a primeira partida terminou em 2 a 2, quarta-feira (24), no “Prudentão”, quem vencer neste sábado (27) conquista o título. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.