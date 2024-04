Formado na Unifev, o fisioterapeuta Danilo Lima foi contratado pelo Tigre, que disputa a Série B do Brasileiro

publicado em 19/04/2024

Fisioterapeuta Danilo Lima (Foto: Arquivo Pessoal/Danilo Lima)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brQuem está de volta ao futebol nacional é o fisioterapeuta votuporanguense Danilo Lima. Após cerca de um ano e meio na Indonésia, o profissional acertou com o Novorizontino, que disputará a Série B do Campeonato Brasil.“Início de um novo ciclo profissional. Gostaria de agradecer ao Novorizontino pela oportunidade de retornar ao Brasil e fazer parte dessa seleta e capacitada comissão técnica. Agradeço também a todos pela receptividade. Vamos juntos em busca dos objetivos”, escreveu.O profissional, que iniciou sua carreira no CAV, morava em Samarinda, capital da província de Kalimantan Oriental, no leste da ilha de Bornéu, na Indonésia, onde trabalhava no Borneo FC. Lá, ele participou duas vezes da principal liga nacional, sendo campeão na temporada 2023/2024.Natural de Votuporanga, o fisioterapeuta de 41 anos é formado pela Unifev e iniciou sua carreira na fisioterapia esportiva da Votuporanguense, em 2013, e participou do acesso à Série A2, em 2015.Depois, em 2017, foi para o Vila Nova-GO, equipe pela qual disputou três campeonatos brasileiros da Série B, Campeonato Goiano e Copa do Brasil. Já em 2020 foi para o Mirassol, onde participou da semifinal do Campeonato Paulista, esteve na Copa do Brasil e nos dois acessos com título: da Série D para a Série C, em 2020; e da Série C para a Série B, em 2022.