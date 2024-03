Os preços, que eram de R$ 10 para a arquibancada atrás do gol e R$ 20 para a área coberta, passam a ser de R$ 15 e R$ 30 respectivamente

publicado em 21/03/2024

Daniel Marques

Em live no Instagram na tarde de ontem, a Votuporanguense, por meio do seu presidente Edilberto Fiorentino, o Caskinha, anunciou o aumento dos valores dos ingressos para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3.

Os preços, que eram de R$ 10 para a arquibancada atrás do gol e R$ 20 para a área coberta, passam a ser de R$ 15 e R$ 30 respectivamente. A Alvinegra lembra que antes do início do torneio solicitou que a Federação Paulista de Futebol deixasse o CAV comercializar os ingressos a R$ 10 e R$ 20, uma vez que o valor mínimo estipulado pela FPF era de R$ 40.

Para a mudança dos preços na segunda fase, o presidente justificou: “fazendo as nossas contas aqui, temos que tentar amenizar o prejuízo, porque, infelizmente, o futebol é altamente deficitário. Um jogo aqui na Arena não custa menos de R$ 15 mil, só de gastos com a Federação, o que ‘sobra’ da renda, geralmente a gente paga diesel, motorista, hotel, alimentação da ida, alimentação da volta, café da manhã, tudo é por nossa conta”.

Caskinha pediu o apoio da torcida alvinegra nesta reta final. “Se Deus quiser, serão três jogos até a final. A gente conta com a contribuição de mais R$ 5 da arquibancada atrás do gol e mais R$ 10 da outra parte. Essa pequena ajuda é simbólica, uma demonstração de carinho ao futebol, à diretoria, que não mede esforços e para que possamos fazer o melhor e trazer o acesso esse ano”.