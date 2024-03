Votuporanguense e Catanduva jogaram na noite deste sábado (9) na Arena Plínio Marin

publicado em 09/03/2024

Árbitro saiu machucado (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm jogo com gramado escorregadio e alguns momentos de chuva, a Votuporanguense venceu o Catanduva na noite deste sábado (9) na Arena Plínio Marin pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Bady fez o gol da vitória. O público foi de 2.977 pessoas para uma renda de R$ 37.675.A Pantera abriu o placar aos 14 minutos. Adriano Luiz dividiu perto da área, do lado esquerdo, avançou e ajeitou de calcanhar para Bady ajeitar e chutar de canhota no canto direito de Felipe. Aos 34, após boa jogada pela direita, Adriano Luiz recebeu na entrada da área limpou para a direta, mas chutou fraco para o goleiro do Catanduva encaixar com facilidade. O primeiro tempo sem muitas oportunidades terminou em 1 a 0 para o CAV.Já na segunda etapa, aos oito minutos, Bady cobrou falta da esquerda, Édson, que entrou depois do intervalo, cabeceou de costas para o gol e Felipe fez linda defesa. Aos 25, Lika fez falta no meio-campo, reclamou, recebeu amarelo, continuou reclamando, recebeu o segundo e o vermelho. Aos 33 aconteceu uma situação inusitada. O árbitro João César Ferreira da Silva Júnior sentiu algo na perna direta e foi substituto pelo quarto árbitro Hermínio Henrique Kuhn Daldem.O CAV levou perigo aos 40 minutos. Isaac chutou de longe, de canhota, Felipe espalmou, Édson cruzou, porém Amorim cabeceou para fora. Com o resultado, a Alvinegra chega aos 25 pontos e ocupa a terceira colocação. A equipe de Votuporanga volta a jogar quarta-feira (13), às 15h, contra o Desportivo Brasil, em Porto Feliz.