publicado em 01/10/2021

Votuporanguense oficializou a chegada dos atletas Daniel e Luiz Fernando, ambos do Mirassol, para a Copa Paulista (Foto: Divulgação/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense anunciou de forma oficial, por meio de suas redes sociais, os dois atletas que chegam do Mirassol. Como antecipado pelo, os atletas Daniel e Luiz Fernando vão disputar a Copa Paulista, como oportunidade para “completar” o calendário deste ano, após a eliminação da Série C.O volante Daniel é um anúncio de retorno, ele que tem 25 anos, e já é conhecido nos bastidores da Votuporanguense. Isso porque, em 2018 ele foi uma das contratações pontuais para a disputa do Paulista A2. Naquela temporada ele participou de 10 jogos e fez um gol.O jogador é cria das categorias de base do Palmeiras e subiu para o profissional com o Bragantino, passou pelo Rio Claro, pela Ferroviária, Caldense, Boa Esporte e completa a sua segunda temporada pelo Mirassol.“A expectativa é muito boa, temos um elenco qualificado e passo a passo vamos em busca dos objetivos”, explicou ele.Já Luiz Fernando, atua como meia ou a lateral-esquerdo. Ele tem 27 anos e é ex-Cruzeiro, Guarani e Criciúma. O experiente marca também a sua segunda passagem pelo Leão. “Expectativa muito grande em poder vestir a camisa do CAV e fazer uma grande Copa Paulista”, disse o atleta.