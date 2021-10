O CAV goleou o time da casa, em 3 a 0, na tarde desta terça-feira (12), encaminhou a sua classificação e assume liderança parcial do grupo um

publicado em 12/10/2021

A Votuporanguense embalou e goleou, mais uma vez, o Velo Clube, em Rio Claro e encaminhou a sua classificação na Copa Paulista (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEm uma tarde ensolarada, em Rio Claro, a Votuporanguense voltou a golear a equipe do Velo Clube, pela quinta rodada, e encaminhou a sua classificação para a segunda etapa da Copa Paulista e também assumiu a liderança parcial do grupo um. A partida terminou em 3 a 0, com gols de Lorran, que marcou duas vezes, e Marlon.Com o resultado, a Votuporanguense aguarda o resultado da partida entre Comercial e Botafogo-SP, que ocorre nesta terça-feira (12), às 17h, no Estádio Palma Travassos.Caso ocorra um empate ou vitória do Botafogo, a Alvinegra conquista a classificação já nesta rodada. Caso o Comercial vença, o grupo continua embolado, e o classificado, por sua vez, será conhecido em Votuporanga na próxima terça-feira (19).A primeira grande chance da partida, em Rio Claro, veio da Votuporanguense aos dois minutos. Quando o meia Vinicius Diniz tentou um chute de longe, em uma bela batida e que o goleiro Leandro defendeu.Os primeiros momentos foram de maior presença da Votuporanguense. Aos 12 minutos, por exemplo, a Alvinegra teve uma nova chance com uma bola alçada pela esquerda para a segunda trave, mas que acabou indo direto para as mãos do goleiro adversário.Novamente, aos 15 minutos, em bola de falta Lorran bateu direto para o gol e teve que, mais uma vez, colocar o goleiro Leandro para trabalhar. A bola passou pelo lado esquerdo e foi pela linha de fundo.Aos 28 minutos, em uma jogada a esquerda de Murilo que lançou para Lorran, o camisa 7 da Votuporanguense não desperdiçou e chutou na cara do gol, e não deu chances para o goleiro adversário. Gol para a Alvinegra.Sem seguida, os 34 minutos, a Votuporanguense quase marcou pela segunda vez, em jogada pela direita. O camisa 10, Luiz Fernando, fintou seu marcador e tentou de longe. A bola, porém, passou próximo ao travessão e saiu pela linha de fundo.A primeira chegada do Velo Clube na área da Votuporanguense, por sua vez, surgiu apenas aos 40 minutos. Em uma falta pela esquerda, Felipe alçou na pequena área a bola resvalou em um de seus zagueiros e foi direto para as mãos de Talles.No segundo tempo, bem no comecinho, aos três minutos, a Votuporanguense marcou o segundo gol da partida. Murilo conseguiu fintar o seu marcador e lançar a bola para a área adversária. A bola esbarrou no zagueiro do Velo Clube e sobrou para Douglas, que com categoria bateu para a área e Lorran finalizou. Gol para o CAV.Aos nove minutos, uma movimentação na área adversária, Daniel conseguiu alçar bola na área, que sobrou para Lorran, bateu de primeira, mas a bola acabou indo para o linha de fundo.Em escanteio para o Velo Clube, aos 17 minutos, Felipe e Niander criam jogada pela esquerda e Niander bate seco, mas o goleiro Talles, defendeu a bola.Em bola alçada de um escanteio, a Votuporanguense marca o terceiro aos 25 minutos, Marlon subiu e colocou a bola para dentro do gol.Aos 37 minutos, Luiz Fernando perdeu a chance de fazer o quarto gol da Votuporanguense, quando o atleta ficou sozinho na área e bateu para fora do gol.Já na prorrogação, aos 47 minutos, a Votuporanguense volta a atacar, em mais uma oportunidade de fazer gol, e Lorran fintou seu marcador e mandou uma bola ao gol, que também caiu direto nas mãos do goleiro Leandro.A Votuporanguense encara o Comercial, na Arena Plínio Marin, na próxima terça-feira (19), às 15h. Já o Velo Clube joga contra o Botafogo-SP, em mesmo horário, no Estádio Santa Cruz.