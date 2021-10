A Votuporanguense joga nesta terça-feira (12), às 15h, no estádio Benito A. Castellano, em Rio Claro, com transmissão exclusiva da Cidade FM

publicado em 11/10/2021

A Votuporanguense encaraa equipe do Velo Clube no estádio Benito A. Castellano em Rio Claro (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense tem um novo desafio fora de casa. Jogando em Rio Claro, a Alvinegra encara a equipe do Velo Clube nesta terça-feira (12), às 15h, no estádio Benito A. Castellano, na busca dos três pontos e conseguir uma classificação “antecipada” para a segunda fase da Copa Paulista.Para a partida, o técnico do CAV, Thiago Oliveira, disse que a equipe teve uma longa semana de treinos para afinar a parte tática e conseguir ser efetiva na partida. “Semana muito boa, muito proveitosa, conseguimos tirar alguns pontos que podemos nos qualificar ainda mais, estou muito satisfeito para irmos para Rio Claro com essa decisão, nessa decisão de campeonato”, explicou.Como Oliveira disse, a partida é como se fosse uma decisão e encara ainda como um jogo duro, levando em conta as duas últimas partidas que o adversário, o Velo Clube, realizou.“Jogo ainda difícil, um adversário que fez dois bons jogos contra o comercial. Jogos equilibrados perdeu no detalhe. Uma equipe que não tem mais chances, os atletas vão mais tranquilos, sem responsabilidade. O que torna o jogo mais difícil, temos que estar concentrados no nosso futebol, na nossa maneira de jogar, no nosso objetivo que é ir para Rio Claro para conquistar os três pontos, sabendo da dificuldade”, completou.A expectativa é conquistar os pontos necessários, sabendo das oportunidades que o time pode melhorar para o jogo de hoje. “Trabalhar melhor que no último jogo na parte ofensiva, criar mais oportunidades, finalizar mais contra o gol do adversário. Melhorar e qualificar mais a parte ofensiva e conseguir um bom resultado”, explicou.Oliveira ressaltou que terá uma nova arrumação para a partida confiante na conquista fora de casa. “Agora amanhã outro adversário, uma nova disposição que iremos colocar dentro de campo. Esperamos que dê tudo certo, que façamos uma grande partida e conquistemos os três pontos”, finalizou.