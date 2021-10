A competição inicia nesta sexta-feira (1º), a partir das 18h, e promete movimentar o fim de semana dos competidores e amantes da modalidade

publicado em 01/10/2021

O VotuClube sedia a partir de hoje o seu 1º Torneio de ‘Beach Tennis’ que contará com mais de 120 jogadores de Votuporanga e região (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA partir das 18h desta sexta-feira (1º), as quadras de ‘Beach Tennis’ do Votuporanga Clube jamais serão as mesmas. Isso porque, o primeiro torneio da modalidade promete movimentar, ainda mais, as três novas quadras de areia do clube, durante todo o fim de semana. Serão 120 participantes nas categorias: feminino e masculino A e B.As inscrições, porém, já se encerraram e o clube estará aberto para a comunidade poder acompanhar os embates entre os atletas, que começam hoje e se estendem até o domingo (3). O encerramento contará com um show da banda “Velho de War”.O evento irá receber competidores de toda a região.Os organizadores Giuliano Berlandi e Danilo Lamana estão contentes com o fortalecimento que o esporte tem recebido na cidade, e o evento é uma prova desse laço.“Esses torneios, promovem, além do fortalecimento do esporte, a integração e a amizade dos atletas da região. A gente acaba participando dos circuitos juntos e já conhecendo o pessoal da região, e já são amigos praticamente. Além disso, é também divulgar o esporte para quem não conhece, mostrar que todos podem jogar, quem tem curiosidade pode ir lá assistir e que tem tudo para crescer cada vez mais”, disse Giuliano, em entrevista ao A Cidade.Além da interação, é claro, a expectativa é trazer ainda mais visibilidade para o esporte que tem trazido adeptos de todas as idades. Como Giuliano disse, a modalidade é muito democrática por conta da facilidade e de não ser necessária uma tática efetiva.“Haja vista os investimentos dos clubes. O Votuporanga Clube fez duas quadras novas, hoje está com três quadras. O Assary, que agora tem cinco quadras. Os condomínios da cidade, todos, estão fazendo quadra de Beach Tennis. Então é o esporte do momento mesmo”, completou.A rádioe o jornalé um dos incentivadores da modalidade e é um dos apoiadores do 1º Torneio de Beach Tennis do Votuporanga Clube.